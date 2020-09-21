وزير الخارجية يبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبى تعزيز التعاون المشترك

وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الجانبين أكدا خلال الاتصال على الطابع الاستراتيجى للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى، وضرورة العمل نحو تعظيم الاستفادة من اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية بما يعزز التعاون التنموى والاقتصادى بين الجانبين.
وأكد الوزير شكرى تطلع مصر لاستقبال الاستثمارات الأوروبية فى السوق المصرى، وذلك من خلال تشجيع الشركات والمؤسسات الاستثمارية الأوروبية على زيادة حجم مشروعاتها فى مصر، وكذا تسهيل عملية نفاذ المزيد من الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبية.
وأشار المُتحدث الرسمى إلى أن الوزير شكرى أعرب عن استعداد مصر لتدشين تعاون ثلاثى مع الاتحاد الأوروبى فى دول القارة الأفريقية، وذلك لدعم جهود التنمية بتلك الدول بما يسهم فى تعزيز الأمن والاستقرار بالقارة ويحافظ على مصالح الجانبين.
وذكر حافظ أن الاتصال شهد كذلك نقاشا حول الأوضاع الإقليمية والتحديات المُشتركة التى تواجه مصر والاتحاد الأوروبى، إذ أكد المفوض فاريلى، من جانبه، على دور مصر المحورى والفاعل كمركز ثقل للاستقرار والأمن فى المنطقة، مشددا على أن الاتحاد الأوروبى يعول على التنسيق والتعاون الوثيق مع مصر بهدف حلحلة الأزمات التى تشهدها المنطقة.
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