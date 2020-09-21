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صور.. تحصين 24 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالشرقية

أخبار مصرية مصطفى فراج 2020-09-21 14:04 تبليغ
صور.. تحصين 24 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالشرقية
صور.. تحصين 24 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالشرقية
صور.. تحصين 24 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالشرقية
قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، إنه يتم تحصين 24 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وذلك للحفاظ عليها وحمايتها من الفيروسات التى تسبب خسائر اقتصادية فادحة.

وأوضح الدكتور بركات محمد على وكيل الوزارة لشئون الطب البيطرى بالمحافظة فى بيان له اليوم، أن الحملة تستهدف تحصين600 ألف رأس من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز لإكسابها مناعة ضد المرض وستستمر لمدة شهر يتم خلالها ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية بالمحافظة.

تحصين مواشى


وأشار إلى أنه تم  تشكيل 180 لجنة بيطرية تضم أطباء بيطريين ومعاونا فنيا وعاملا لتحصين الأبقار والجاموس بلقاح الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع منها  143 لجنة بالوحدات البيطرية و34 لجنة بالإدارات البيطرية و3 لجان بمديرية الطب البيطرى، لافتا إلى أنه سيتم تحرير محاضر للمزارعين الذين يمتنعون عن التحصين والترقيم والتسجيل.

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 