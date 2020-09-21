جمال شيحة: نسعى لتقديم إسهامات كبيرة للقضاء على الالتهاب الكبدي B و C والوقاية منه

أعلنت المؤسسة الأفريقية لمرضى الكبد ALPA برئاسة الأستاذ الدكتور جمال شيحه ومقرها القاهرة ، المشاركة في المنتدى الدولي للقضاء على التهاب الكبد الوبائي IVHEM المقرر عقده في العاصمة الهولندية أمستردام يومي 5 و 6 ديسمبر 2020 .

يتضمن برنامج المنتدى IVHEM 2020 أمثلة عملية لدراسات التدخل المبتكرة، وبرامج دولية ، وآليات التمويل الجديدة للاختبار والعلاج ، مع التركيز على تحقيق الأهداف التي حددتها منظمة الصحة العالمية من أجل التخلص من إلتهاب الكبد الفيروسي بحلول عام 2030.

قال الأستاذ الدكتور جمال شيحة ، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأفريقية لمرضى الكبد ALPA ورئيس جمعية رعاية مرضي الكبد بالدقهلية ومستشفي الكبد المصري وعضو مجلس إدارة الجمعية الأوروبية لمرضى الكبد ELPA نفخر بمشاركتنا في هذا المنتدى العالمي الذي يجمع خبراء متخصصين في أمراض التهاب الكبد الوبائي من جميع أنحاء العالم، ويقدم إسهامات قيمة لدعم المهمة العاجلة المتمثلة في القضاء على التهاب الكبد B و C والوقاية منه.

يشمل برنامج المنتدى جلسات عامة ومائدة مستديرة وجلسات قائمة على عرض الملخصات العلمية وحلقات دراسية يمكن للحاضرين المشاركة في المنتدى فعليًا أو افتراضيًا من خلال الإنترنت.

يمكن للباحثين تقديم ملخصاتهم من خلال:

https://virology.eventsair.com/PresentationPortal/Account/Login?ReturnUrl=%2FPresentationPortal%2Fivhem-2020%2Fabstracts

جدير بالذكر أن المؤسسة الأفريقية لمرضى الكبد ALPA منظمة قارية غير حكومية وغير ربحية تستهدف المؤسسة تحسين الرعاية والعلاج للأشخاص الذين يعانون من التهاب الكبد من خلال التعاون بين أعضائها على الصعيد العالمي ويجوز لمؤسسة ALPA اتخاذ أي إجراء مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بتحقيق أغراضها الإنسانية لعلاج المرضي.