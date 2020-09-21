أخبار عاجلة
البنك الدولي يقر 12 مليار دولار لتمويل لقاحات كورونا -
نيابة «الثراء الحرام» السودانية تفرج عن زوجة البشير -
FBI يكشف نتائج تحقيقات انفجار مرفأ بيروت -
تستحقيها بجدارة.. إنجي علي توجه رسالة لـ منى زكي بعد فوزها بجائزة فاتن حمامة للتميز -
هاشتاج إبراهيم عيسى يحكي عن الهضبة يتصدر تريند تويتر -
فرح علي تتألق مع حازم إمام في أحدث ظهور لها -
أشرف نصار: رئيس البنك الأهلي يكرم الفريق اليوم بعد الصعود للدوري الممتاز.. فيديو -
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة بـ منيا القمح.. فيديو وصور -
ربيع ياسين منفعلاً: مش لاقي لَعِّيبه عشان الأندية مش خايفة على منتخب الشباب.. فيديو -
للبقاء في الدوري الممتاز.. حسام عزو: دعم مالي كبير لغزل المحلة.. فيديو -

نقابة العاملين بالسياحة: فشل دعوات الإخوان الإرهابية لإثارة الفوضى يعكس وعي المصريين

أخبار مصرية تبليغ
نقابة العاملين بالسياحة: فشل دعوات الإخوان الإرهابية لإثارة الفوضى يعكس وعي المصريين
نقابة العاملين بالسياحة: فشل دعوات الإخوان الإرهابية لإثارة الفوضى يعكس وعي المصريين

أكدت النقابة العامة للعاملين بالسياحة برئاسة ممدوح محمدي ،والتابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر،أن فشل دعوات "الجماعة الإرهابية" بالنزول إلى الشارع ،والتظاهر ضد الدولة المصرية ،يعكس وعي الشعب المصري ،وفي القلب منه العمال "جنود الإنتاج" ،كما يؤكد على إنتهاء زمن جماعة الإخوان الإرهابية التي تحطمت أحلامها على صخرة ثورة الشعب المصري في 30 يونيه.

وقال ممدوح محمدي في تصريحات صحفية اليوم الإثنين إن عمال مصر ،وفي مقدمتهم عمال السياحة يقفون صفًا واحدًا ،خلف القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،والجيش المصري العظيم ،والشرطة الباسلة في معركة التنمية ،ومعركة مواجهة الإرهاب والإرهابيين .

وأوضح "المحمدي" أنه رغم التحديات التي تهدد العالم أجمع ،إلا أن "عمال السياحة" في مصر وقفوا ضد كل المحاولات المشبوهة التي تهدف إلى زعزعة إستقرار الوطن وسلامة أراضية ،وإمتلكوا من الوعي واليقظة ما جعلهم جبهة جديدة لصد كل عدوان إرهابي يسعى إلى زعزعة الثقة بين العمال والقيادة السياسية ..

ودعا "المحمدي" العاملين في مجال السياحة إلى مواصلة العمل ،وتحمل التحديات الراهنة من أجل أن تظل مصر وطنًا نعيش فيه ،ويعيش فينا .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نقابة العاملين بالسياحة: فشل دعوات الإخوان الإرهابية لإثارة الفوضى يعكس وعي المصريين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 