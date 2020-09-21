الغرف السياحية : اعتماد برنامج تدريبي للتوعية والتعامل مع فيروس كورونا

أعلنت هبة البكري رئيس لجنة التدريب بـالاتحاد المصري للغرف السياحية ، عن تعاون لجنة متخصصة من الخبراء مع شركة Preverisk العالمية لاستشارات الصحة والسلامة باعتماد برنامج تدريبيى جديد خاص بالتوعية بكيفية التعامل مع فيروس كورونا المستجد .

جاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة من جانب لجنة التدريب بالإتحاد وبالتعاون مع مشروع منحة الإتحاد الأوروبى المدعم من الحكومة المصرية والإتحاد الأوروبى .

يأتى ذلك فى ظل الوضع الراهن الذى تمر به البلاد ومع إصدار الحكومة المصرية مجموعة من الضوابط الخاصة باستئناف السياحة إلى مصر وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان المختصة والغرف السياحية.

ويتم تنفيذ البرنامج بكل من محافظة القاهرة – البحر الأحمر – جنوب سيناء – الإسكندرية ويستهدف العاملين بالمنشآت التابعة للغرف السياحية المختلفة وكذا وزارة السياحة وذلك إيمانًا بضروة نشر الوعى بين العاملين بالقطاع السياحى لتجاوز الأزمة الحالية.