نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق فعاليات ندوة دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة ظاهرة التحرش بجامعة حلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت كلية الخدمة الاجتماعية برعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والاستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ندوة بعنوان" دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة ظاهرة التحرش"، وذلك بالتعاون مع جمعية الخير والتسامح لرعاية الأيتام، عُقدت الندوة تحت أشراف الأستاذ الدكتور زغلول عباس حسنين قائم بعمل عميد الكلية، والأستاذة الدكتورة عائشة عبد الرسول وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور وجدي بركات وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح الأستاذ الدكتور زغلول عباس حسنين ان الندوة تهدف لتعزيز القيم الأخلاقية ونبذ العنف والموروثات السلبية وتقبل الآخر والحفاظ على القيم المصرية الأصيلة والنبيلة، موضحا إلى أن هذه الندوات هي خطوة رائدة للتوعية بضرورة وجود بيئة آمنة لطلابنا وطالباتنا وخلق بيئة آمنة يسودها الأمان والاحترام.

وتتضمن الندوة توضيح العديد من القضايا وشرح دور الخدمة الاجتماعية فى نشر ثقافة مواجهة التحرش فى الجامعات، والتعرف على دور المجلس القومى للمرأة فى مواجهة هذه الظاهرة، كما تم الحديث عن دور الشرطة فى مواجهتها، وأوضحت الندوة طرق إعداد القيادات الشبابية فى المشاركة بالمبادرات المجتمعية لمواجهة هذه الظاهرة.

كما ناقشت دور المجالس التشريعية فى تشريع قوانين لمواجهة التحرش والتعرف على دور الجمعيات الأهلية فى مواجهة الظاهرة، إلى جانب كيفية مواجهتها في أماكن العمل، والمدارس، وتوضيح دور نقابة الاجتماعيين فى نشر ثقافة مواجهة ظاهرة التحرش، والتعريف بدور الإعلام والمنظمات الدولية فى كيفية التصدى لها، وخلال الندوة تم مناقشة القوانين والتشريعات الخاصة بهذه الظاهرة، وتم عرض نموذج لتجربة من هيئة كير الدولية لمناهضة التحرش الجنسى فى الأماكن العامة.

حاضر فى الندوة أ.د عائشة عبد الرسول أمام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.م.د كريم حسن همام أستاذ تنظيم المجتمع المساعد بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، ووكيل معهد إعداد القادة بحلوان، أ.م.د ميادة منصور عمر عضو المجلس القومي للمرأة، اللواء أسامة راضى، أ.م.د هند الجبالي أستاذ خدمة الجماعة المساعد بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالاسكندرية، المستشار الدكتور محمد عبد اللطيف محجوب مستشار وزيرة البيئة ورئيس مجلس إدارة جمعية الشباب الوطني للبيئة والتنمية، الأستاذة زينب عبد الرحمن خير، محامية حقوقية، الأستاذ أمين السيد الدسوقى، الأستاذ محمد عبد المعطى، هشام عبد المنعم أبو العاطى، المستشار الحقوقي سامح علي محروس نائب رئيس المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان، المستشار القانونى السيد جمال السيد، الأستاذة خديجة الطاهر استشاري النوع الاجتماعي ومنفذه مبادرات مجتمعية لمواجهة التحرش الجنسى، أ.د لبني عبد المجيد أستاذ تنظيم المجتمع ورئيس قسم تنظيم المجتمع الاسبق.