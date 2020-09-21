نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل يبحث مع سفير كوريا الجنوبية التعاون في المجالات المختلفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الفريق مهندس كامل الوزير -وزير النقل، هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة وذلك لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في عدد من مشروعات مترو الأنفاق والسكك الحديدية الجاري تنفيذها وبحث التعاون المستقبلي في مجالات النقل المختلفة وحضر اللقاء رئيس الهيئة القومية للأنفاق وقيادات وزارة النقل والسكة الحديد.

في بداية اللقاء استعرض الوزير موقف المشروعات الجاري تنفيذها بين الجانبين مثل مشروع تحديث نظم الاشارات والاتصالات على خط نجع حمادي الاقصر بطول 118 كم والممول من الجانب الكوري الجنوبي وحيث من المخطط تقديم العروض الفنية منتصف الشهر القادم من الشركات الكورية الجنوبية تمهيدًا لبدء التنفيذ.

أكد الوزير على أهمية هذا المشروع لزيادة معدلات السلامة والأمان على خط القاهرة اسوان، كما تم استعراض مشروع تصنيع وتوريد عدد 32 قطارا مكيفا جديدا لإستيعاب تشغيل المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث للمترو، والذي يتم التعاون الاستثماري فيه بين الجانبين وحيث تم وصول اول قطارين من هذه الصفقة خلال الفترة الماضية وسيتوالى وصول باقي القطارات تباعًا وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه.

بالاضافة الى التعاون القائم في مشروع توريد وصيانة عدد 6 قطارات للخط الثاني للمترو والذي تم توقيع عقود التوريد والصيانة مع شركة هيونداي روتيم الكورية بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.

كما تم استعراض التعاون في مجال بناء القدرات والتدريب ومنح الماجيستير ( وكالة التعاون الدولي الكورية KOICA – الوكالة الكورية لدعم التجارة والإستثمار KOTRA ( مكتب التمثيل التجاري التابع لسفارة كوريا ) حيث أكد الوزير على أهمية التدريب لكافة العاملين بوزارة النقل باعتباره احد عوامل نجاح منظومة النقل في مصر.

واشار الفريق مهندس كامل الوزير خلال الاجتماع الى ان وزارة النقل تهدف الى توطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر من خلال إنشاء أول مصنع للوحدات المتحركة بالجر الكهربائى في شرق مدينة بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك من خلال الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لإنتاج الوحدات المتحركة الخاصة بالسكة الحديد والمترو والمونوريل والترام وأن هذا المجال يمكن ان يكون مجالا للتعاون المثمر بين الجانب المصري والشركات الكورية الجنوبية على غرار ماقامت به الشركات الكورية الجنوبية ( سامسونج – LD ) في بني سويف.

وأضاف الوزير ان المناخ الاستثماري مناخ واعد وان هناك عدد كبير من الفرص الاستثمارية في كافة قطاعات النقل يمكن للشركات الكوريةالدخول فيها مثل مشروع تحديث نظم الإشارات والإتصالات علي خط الأقصر السد العالي بطول 224 كم ومشروع المحطة متعددة الأغراض ( حاويات وبضائع ) بميناء سفاجا.

بالاضافة الى الفرص الاستمارية في مجال الموانىء الجافة والمناطق اللوجيستية خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لانشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية، لافتا إلى أنه تم مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحرى والقبلى فى مواقع تم اختيارها وفقًا لأسس علمية.