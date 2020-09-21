محافظ الشرقية: 80 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء

وأوضح المحافظ، فى بيان اليوم الإثنين، أن المراكز التكنولوجية شهدت إقبالاً غير مسبوق من أصحاب العقارات الراغبين فى تقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد على رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والأحياء والقرى بضرورة استمرار تلقى طلبات التصالح يومى الجمعة والسبت علاوة على أيام الأسبوع، ومد ساعات العمل إلى ما بعد السادسة مساء وتزويد المراكز التكنولوجية بمندوبين من البنوك الحكومية لتحصيل مقدم جدية التصالح وتخفيف التزاحم والتكدس أمام البنوك.
وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بوضع الملصقات على المبانى المخالفة لتوعيتهم بمهلة التصالح التى تعد فرصة ذهبية لتقنين أوضاعهم.
وأشار غراب إلى أنه تقرر تنظيم زيارات ميدانية للعديد من المدن والقرى لحث المواطنين على التصالح وتقنين أوضاعهم فى العقارات المخالفة وفى تعديهم على الأراضى المخالفة.
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