الأعلى للقضاء يعتمد الجزء الثالث من حركة النيابة العامة

وافق مجلس القضاء الأعلى بجلسة اليوم على تجديد نسب كل من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف والمحامين العامين الأول والمحامين العاملين ورؤساء النيابة المبينة أسماؤهم، فيما بعد العمل بالتفتيش القضائي للنيابة العامة لمدة سنة تبدأ من أول أكتوبر السنة 2020.
كما اعتمد مجلس القضاء الأعلى بجلسة اليوم الجزء الثالث من الحركة القضائية لكل من السادة القضاة المحامين العامين الأول والمحامين العاملين ورؤساء النيابة ومحلات إقامتهم.
يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، نظر فى بداية هذا الشهر الجزء الثانى من الحركة القضائية للعام القضائي 2021/ 2020.
وشملت الحركة، ترقية 500 رئيس من الفئة ب إلى رئيس من الفئة أ، و500 قاض إلى درجة رئيس من الفئة ب، كما تضمنت حركة التنقلات والرغبات في ضوء قواعد المجلس ووفقا لحاجة المحاكم، وطبقا لقانون السلطة القضائية، فإن ميعاد الاعتراض يبدأ من غداً الثلاثاء 8 سبتمبر ولمدة أسبوع، وينتهى في 14 سبتمبر 2020.
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