موجز السوشيال.. المصريون يسخرون من فشل مظاهرات 20 سبتمبر.. ونرمين الفقى تشعل مواقع التواصل

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

عمر جابر وأحمد الشناوي يهنئان رضا البحراوي بعيد ميلاده

هنأ عمر جابر وأحمد الشناوي نجما نادي بيراميدز، الفنان رضا البحراوى بعيد ميلاده، ونشر البحراوي فيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

عصام الحضرى يؤدي تدريبات شاقة في الجيم ... فيديو

نشر عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق , فيديو له من داخل الجيم اثناء ممارسة التدرييات الرياضة وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

الكراش.. نرمين الفقى تشعل السوشيال ميديا فى أحدث ظهور لها.. شاهد

نشرت الفنانة نرمين الفقى صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



يا محمااااا... شاهد كيف سخر المصريون من فشل مظاهرات 20 سبتمبر

سخر عشرات المصريين من فشل دعوات التظاهر التي دعمها التنظيم الدولي للإخوان بالخارج، وعدم الاستجابة الشعبية للتظاهر في 20 سبتمبر.

