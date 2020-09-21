أخبار عاجلة
منة فضالي تعيش اسوأ حالة نفسية.. والسبب صادم -
بفستان فاضح.. نجمة مسلسل "البرنس" تستعرض أردافها وصدرها وتثير الجمهور -
شاب يتزوج امرأتين برضاهما في يوم واحد.. فيديو -
البنك الدولي يقر 12 مليار دولار لتمويل لقاحات كورونا -
نيابة «الثراء الحرام» السودانية تفرج عن زوجة البشير -
FBI يكشف نتائج تحقيقات انفجار مرفأ بيروت -
تستحقيها بجدارة.. إنجي علي توجه رسالة لـ منى زكي بعد فوزها بجائزة فاتن حمامة للتميز -
هاشتاج إبراهيم عيسى يحكي عن الهضبة يتصدر تريند تويتر -
فرح علي تتألق مع حازم إمام في أحدث ظهور لها -
أشرف نصار: رئيس البنك الأهلي يكرم الفريق اليوم بعد الصعود للدوري الممتاز.. فيديو -

موجز السوشيال.. المصريون يسخرون من فشل مظاهرات 20 سبتمبر.. ونرمين الفقى تشعل مواقع التواصل

أخبار مصرية تبليغ
موجز السوشيال.. المصريون يسخرون من فشل مظاهرات 20 سبتمبر.. ونرمين الفقى تشعل مواقع التواصل
موجز السوشيال.. المصريون يسخرون من فشل مظاهرات 20 سبتمبر.. ونرمين الفقى تشعل مواقع التواصل
نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

عمر جابر وأحمد الشناوي يهنئان رضا البحراوي بعيد ميلاده

هنأ عمر جابر وأحمد الشناوي نجما نادي بيراميدز، الفنان رضا البحراوى بعيد ميلاده، ونشر البحراوي فيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

عصام الحضرى يؤدي تدريبات شاقة في الجيم ... فيديو

نشر عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق , فيديو له من داخل الجيم اثناء ممارسة التدرييات الرياضة وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

الكراش.. نرمين الفقى تشعل السوشيال ميديا فى أحدث ظهور لها.. شاهد

نشرت الفنانة نرمين الفقى صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


يا محمااااا... شاهد كيف سخر المصريون من فشل مظاهرات 20 سبتمبر

سخر عشرات المصريين من فشل دعوات التظاهر التي دعمها التنظيم الدولي للإخوان بالخارج، وعدم الاستجابة الشعبية للتظاهر في 20 سبتمبر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال.. المصريون يسخرون من فشل مظاهرات 20 سبتمبر.. ونرمين الفقى تشعل مواقع التواصل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

 