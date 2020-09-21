وكالة الفضاء المصرية: إزاحة الستار عن تمثال جاجارين الأسبوع المقبل

يزيح الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية وسفير روسيا الاتحادية جيورجى بوريسينكو بإزاحة الستار عن تمثال أول رائد فضاء فى التاريخ "يورى جاجارين" من صنع الفنان اليكسى ليونوف، يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر الجارى، على أرض وكالة الفضاء المصرية بالتجمع الخامس.





وقال إليكسى تيفانيان مدير المراكز الثقافية الروسية بمصر فى بيان للمركز، اليوم الإثنين إن افتتاح التمثال يأتى فى إطار مبادرة من المركز الثقافى الروسى بالقاهرة بالتعاون مع الصندوق الروسى الخيرى الدولى، الذى يعمل تحت شعار "حوار الثقافات –عالم واحد". وأضاف تيفانيان أن هذا التمثال إهداء من الحكومة الروسية للحكومة المصرية فى إطار احتفالات البلدين الصديقين بعام مصر روسيا، الذى جاء بمبادرة من الرئيسين عبد الفتاح السيسى وفلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن تمثال "جاجارين" فى وكالة الفضاء المصرية يأتى فى إطار التعاون المصرى الروسى المستمر فى مجال الفضاء.

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