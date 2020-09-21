عاجل .. الرئيس السيسى يوجه الحكومة بتقييم نتائج جهود تنمية الصعيد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وطارق الفقى محافظ سوهاج، وأشرف الداودى محافظ قنا.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الاجتماع تناول استعراض تطورات البرنامج الحكومى للتنمية المحلية فى صعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا.

ووجه الرئيس بالتقييم المنتظم لأداء ونتائج جهود تنمية صعيد مصر بهدف تطوير الآليات ولاكتشاف الفرص التنموية الكامنة فى مجالات الزراعة والصناعات الحرفية والانتاجية المتميزة التى يشتهر بها أبناء الصعيد، موجهاً بصياغة برنامج ترويجى متكامل لتعظيم جودة تلك المنتجات ودعم تسويقها محلياً وخارجياً وعلى ان يتم تخصيص 50 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح ذلك البرنامج الترويجى.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد استعراض أبرز محاور البرنامج الحكومى للتنمية المحلية فى الصعيد، والذى يتم بالتعاون مع البنك الدولى وبالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية، ويهدف إلى دفع عجلة التنمية بمحافظتى سوهاج وقنا، خاصةً من خلال دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، وتطوير المناطق الصناعية، وتهيئة مناخ الأعمال للمستثمرين، إلى جانب التطوير المؤسسى لنظم العمل، وتحسين تقديم الخدمات العامة، وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير البنية الأساسية والقدرات والموارد المحلية، لدعم قدرة المحافظتين لإدارة التنمية وجذب الاستثمارات.

وقد استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الحكومة فى تنمية محافظات الصعيد، حيث بلغت حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية الصعيد خلال الخمس سنوات الماضية قرابة 160 مليار جنيه، بما يشكل حوالى 20% من جملة الاستثمارات الحكومية، منها حوالى 41 مليار جنيه تم توجيهها إلى محافظتى سوهاج وقنا، حيث يشكل التعداد السكانى لهاتين المحافظتين حوالى 10 ٪؜ من سكان الجمهورية.

وفِى هذا السياق، عرض محمود شعراوى وزير التنمية المحلية مستجدات الموقف التنفيذى لبرنامج تنمية الصعيد مشيراً إلى أن إجمالى عدد المشروعات التى تم تمويلها بالمرحلة الأولى للبرنامج حوالى 3707 مشروع بالمحافظتين موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية، كما قام البرنامج بتخصيص موازنة استثنائية لدعم الإجراءات الاحترازية والأنشطة الصحية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا بمحافظتى سوهاج وقنا.

كما أوضح وزير التنمية المحلية أنه جارى الانتهاء من ترسية خطة المرحلة الأولى لمشروعات ترفيق المناطق الصناعية المستهدفة، حيث ساهمت المشروعات التى قام البرنامج بتنفيذها بالمحافظتين فى توفير حوالى 250 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.

ووجه الرئيس بالإسراع فى معدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية فى إطار البرنامج، بما فيها مشروعات الطرق والصرف الصحى والكهرباء ومياه الشرب، فضلاً عن إيلاء الاهتمام اللازم فى هذا الإطار لتعزيز مفهوم التنمية الريفية المستدامة والتطوير الحضارى المتكامل لصالح ابناء محافظات وقرى الصعيد.