أهم الأخبار.. سخرية المصريين من محمد علي.. وإنذار بغرق 6 قرى في البحيرة خلال 3 أيام

نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات نستعرضها من خلال التقرير التالي:

إنذار بغرق 6 قرى في البحيرة في غضون 3 أيام.. وإخلاء المنازل والأراضي



تشهد محافظة البحيرة، استعدادات مكثفة، لاستقبال ارتفاع منسوب نهر النيل خلال الأيام الثلاثة القادمة، في المراكز التي تقع على ضفاف نهر النيل فرع رشيد.. للمزيد اضغط هنا

إيران تنتقد العقوبات.. الولايات المتحدة تشن ضدنا حربا بلا دماء

دعت طهران، أمس الأحد، واشنطن إلى "العودة إلى المجتمع الدولي ووقف التمرد" في أعقاب إعلان الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات الأممية ضد إيران.. للمزيد اضغط هنا

سقوط الأمطار.. شاهد الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الجو

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية والاستشعار عن بعد، إن الحالة التى تشهدها البلاد من تغيرات فى درجات الحرارة طبيعية.. للمزيد اضغط هنا

قبرص تهدد تركيا من جديد: العقوبات بانتظار أردوغان

قال وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس اليوم الأحد إن تركيا تختار تصعيد التوترات في قبرص، وفق ما ذكرت صحيفة أحوال التركية.. للمزيد اضغط هنا

سواريز يفسخ تعاقده مع برشلونة ويقترب من أتليتكو مدريد

فسخ مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني عقده مع النادي الكتالوني وقرر الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.. للمزيد اضغط هنا

يا محمااااا.. شاهد كيف سخر المصريون من فشل مظاهرات 20 سبتمبر

سخر عشرات المصريين من فشل دعوات التظاهر التي دعمها التنظيم الدولي للإخوان بالخارج، وعدم الاستجابة الشعبية للتظاهر في 20 سبتمبر... للمزيد اضغط هنا