نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. انقطاع مياه الشرب عن 11 منطقة بالقاهرة لمدة 18 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة المياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة اليوم الإثنين عن انقطاع المياه في 11 منطقة بالمحافظة، غدا الثلاثاء، لمدة 18 ساعة وتبدأ من غدًا الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السادسة صباح الأربعاء، وذلك نظرًا لتنفيذ أعمال تطوير بمنطقة عين شمس، ما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم.

وأشارت محافظة القاهرة، إلى أن شركة مياه الشرب، أكدت أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى "خارجة المطرية – المسلة ومتفرعاتها – جوبيان ومتفرعاتها – شارع إبراهيم عبد الرازق ومتفرعاته – منطقة الألف مسكن – منطقة الهايكستب – النزهة الجديدة" لمدة 18 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة صباح الثلاثاء وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء، نظرًا لقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال تطوير بمنطقة عين شمس، ما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم.



وناشدت شركة مياه الشرب بالقاهرة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.