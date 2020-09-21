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بالأسماء .. اعتماد الجزء الثالث للحركة القضائية

أخبار مصرية حسام عبدالله 2020-09-21 17:25 تبليغ
بالأسماء .. اعتماد الجزء الثالث للحركة القضائية
بالأسماء .. اعتماد الجزء الثالث للحركة القضائية
بالأسماء .. اعتماد الجزء الثالث للحركة القضائية
بالأسماء .. اعتماد الجزء الثالث للحركة القضائية
بالأسماء .. اعتماد الجزء الثالث للحركة القضائية
بالأسماء .. اعتماد الجزء الثالث للحركة القضائية
بالأسماء .. اعتماد الجزء الثالث للحركة القضائية
اعتمد مجلس القضاء الأعلى بجلسة اليوم الاثنين، الجزء الثالث، من الحركة القضائية لكل من القضاة المحامين العامين الأول، والمحامين العاملين ورؤساء النيابة ومحلات إقامتهم.

وجاء الجزء الثالث من الحركة القضائية كالتالى:

 

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كما وافق مجلس القضاء الأعلى، بجلسة اليوم، على التجديد والانتداب لكل من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف، والمحامين العامين الأول، والمحامين العاملين، ورؤساء النيابة بالتفتيش القضائى للنيابة العامة لمدة سنة تبدأ من أول أكتوبر 2020.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 