ألقوا عليه البنزين وأشعلوا النار .. القصة الكاملة لطفل المنوفية ضحية التنمر

الجريمة التى شهدتها مدينة السادات بمحافظة المنوفية، تضاف إلى سجل التنمر، بعدما تنمر مجموعة من الأطفال بمحمد، بسبب مهنة والده والذى يعمل جامعا للبلاستيك والكراتين من القمامة لتوفير لقمة العيش لأطفاله الأربعة.

بداية الواقعة رواها أحمد عبدالعظيم والد الطفل، قائلاً: "فوجئت بابنتى تستغيث وتصرخ بعدما ألقى مجموعة من الأطفال البنزين على ابنى وأشعلوا النيران به، وكان ذلك وقت الظهيرة"، لتبدأ رحلة علاج محمد، والتى بدأت بالذهاب إلى مستشفى السادات المركزى، ولكن بسبب حالة الطفل الخطيرة، تم تحويله على الفور إلى قسم الحروق بمستشفى الجامعة، خصوصًا وأن الطفل أصيب بنسب حروق تتجاوز الـ80%.

وأضاف أنه ما إن وصل الطفل الصغير إلى المستشفى الجامعة بالمنوفية، حتى لاقى تعاطفًا كبيرًا من قبل الأطباء والتمريض وجميع العاملين، من أجل التخفيف عن الملاك الصغير.

وأوضح أنه فى المستشفى أجريت للطفل أكثر من عملية كحت وترقيع للجسم، فى محاولة لإعادة الحياة للطفل الذى يصارع الموت من الحين إلى الآخر.

وعلق: "لم أتوقع ما حدث أبدًا من أطفال صغار، كيف يقدم أطفال على حرق ابنى على الرغم من أنه لم يفعل لهم شيئًا".

وكان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول محمد أحمد عبدالعظيم 9 سنوات، إلى مستشفى السادات مصابا بحروق، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى الجامعة بمدينة شبين الكوم لعمل اللازم.

وتبين أن الواقعة بسبب لهو الطفل مع مجموعة من الأطفال، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

لتقرر نيابة مركز السادات، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، تسليم أحد الأطفال المتهمين بحرق الطفل إلى أهليته، لعدم اكتمال السن القانونى.