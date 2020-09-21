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صور .. وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لأكاديمية ناصر العسكرية العليا

أخبار مصرية سمر مدكور 2020-09-21 17:50 تبليغ
صور .. وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لأكاديمية ناصر العسكرية العليا
صور .. وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لأكاديمية ناصر العسكرية العليا
صور .. وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لأكاديمية ناصر العسكرية العليا
صور .. وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لأكاديمية ناصر العسكرية العليا
شهد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، البحث الرئيسى لأكاديمية ناصر العسكرية العليا بعنوان "الاستراتيجية المقترحة لتأمين أبرز المصالح المصرية لحماية الأمن القومى المصرى فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية" والذى نفذته كلية الحرب العليا، فى إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة للعام البحثى 2019-2020.

جاء ذلك بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة وأساتذة الجامعات، وعدد من الخبراء الاستراتيجين والإعلاميين، وعدد من الدارسين العسكريين المصريين بدورتى الحرب العليا والدفاع الوطنى.

وألقى اللواء أ.ح طارق هلال، مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا، كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة، التى قدمت جميع أوجه الدعم للارتقاء بالمستوى العلمى لدارسى الأكاديمية، مشيرًا إلى أن فعاليات هذا البحث تأتى فى ظل تسارع المتغيرات الإقليمية فى المنطقة، مؤكدًا على الدور الرئيسى للقوات المسلحة فى مجابهة العدائيات والتحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى.وزير الدفاع

شارك فى إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين فى مجال الأمن القومى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وانتهى البحث إلى تقديم عددا من التوصيات والآليات المقترحة لاستراتيجية التحرك لتأمين المصالح المصرية فى منطقة شرق المتوسط.

وزير الدفاع

وفى نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكى، العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأعضاء هيئة التدريس والدارسين بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وزير الدفاع

وأشاد وزير الدفاع، بالجهد المبذول فى البحث وأهميته فى دعم التخطيط الاستراتيجى للقوات.

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 