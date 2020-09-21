صور .. وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لأكاديمية ناصر العسكرية العليا

جاء ذلك بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة وأساتذة الجامعات، وعدد من الخبراء الاستراتيجين والإعلاميين، وعدد من الدارسين العسكريين المصريين بدورتى الحرب العليا والدفاع الوطنى.
وألقى اللواء أ.ح طارق هلال، مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا، كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة، التى قدمت جميع أوجه الدعم للارتقاء بالمستوى العلمى لدارسى الأكاديمية، مشيرًا إلى أن فعاليات هذا البحث تأتى فى ظل تسارع المتغيرات الإقليمية فى المنطقة، مؤكدًا على الدور الرئيسى للقوات المسلحة فى مجابهة العدائيات والتحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى.
شارك فى إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين فى مجال الأمن القومى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وانتهى البحث إلى تقديم عددا من التوصيات والآليات المقترحة لاستراتيجية التحرك لتأمين المصالح المصرية فى منطقة شرق المتوسط.
وفى نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكى، العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأعضاء هيئة التدريس والدارسين بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.
وأشاد وزير الدفاع، بالجهد المبذول فى البحث وأهميته فى دعم التخطيط الاستراتيجى للقوات.
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