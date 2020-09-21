وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لأكاديمية ناصر العسكرية العليا 



شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مناقشة البحث الرئيسى لأكاديمية ناصر العسكرية العليا بعنوان " الإستراتيجية المقترحة لتأمين أبرز المصالح المصرية لحماية الأمن القومى المصرى في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية " والذى نفذته كلية الحرب العليا في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة للعام البحثى 2019 /2020.

حاء ذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الوزراء والشخصيات العامة وأساتذة الجامعات وعدد من الخبراء الإستراتيجين والإعلاميين وعدد من الدارسين العسكريين المصريين بدورتى الحرب العليا والدفاع الوطنى.

وألقى اللواء أركان حرب طارق هلال مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة التى قدمت كافة أوجه الدعم للارتقاء بالمستوى العلمى لدارسى الأكاديمية، مشيرًا إلى أن فعاليات هذا البحث تأتى في ظل تسارع المتغيرات الإقليمية في المنطقة، مؤكدًا على الدور الرئيسى الذى تقوم به القوات المسلحة في مجابهة العدائيات والتحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى.

شارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الإستراتيجيين والباحثين في مجال الأمن القومى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لإستراتيجية التحرك لتأمين المصالح المصرية في منطقة شرق المتوسط.