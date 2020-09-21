برئاسة أمين عام النقابة.. وفد من المهندسين يزور هيئة الأبنية التعليمية

زار وفد نقابي رفيع المستوى، برئاسة اللواء مهندس محمود مغاوري أمين عام نقابة المهندسين والمهندس محمد ناصر أمين صندوق النقابة والمهندس هشام أبو سنة رئيس نقابة القاهرة، والمهندس الاستشاري أحمد رمزي رئيس شعبة الهندسة المدنية، اليوم الإثنين، هيئة الأبنية التعليمية.

وتفقد وفد النقابة العمل داخل إدارات الهيئة واطلع على دور مهندسى الهيئة في التخطيط والتصميم والإشراف على تشييد مدارس مصر، كما طالع أحدث الأساليب المعمارية والإنشائية وطرق ضبط الجودة التي تتبعها الهيئة في جميع ما تنشئه من مدارس.

كان في استقبال وفد النقابة، اللواء يسرى عبد الله، مدير هيئة الأبنية التعليمية، الذي اشاد يدور النقابة في تطوير مهنة الهندسة ورعاية المهندسين، مؤكدا اعتزازه بانتمائه لمهنة الهندسة ولنقابة المهندسين، مشيرا إلى أن الهندسة هي القاطرة التي تقود عجلة التنمية والعمران في مصر.

من جانبه استعرض اللواء مهندس نير حمدي نائب رئيس هيئة الأبنية التعليمية قدرات وإمكانيات الهيئة في التصميم والإشراف على تنفيذ مدارس مصر، مشيرا إلى أن الهيئة تعتمد في عملها على التخطيط العلمي الدقيق سواء في اعداد الدراسات أو تصميم والإشراف على تشييد المدارس، مستعينة بأحدث التكنولوجيا.

وأضح أن الهيئة تتولى إلى جانب تشييد المدارس مسئولية تصميم التجهيزات اللازمة للعملية التعليمية وإصلاح وصيانة الأجهزة والمعدات الفنية والمعملية، إضافة إلى توثيق جميع البيانات الإنشائية والمعمارية الخاصة بكل مدرسة في مصر.

وقال نائب رئيس هيئة الأبنية التعليمة إن الهيئة تفتخر بما لديها من مهندسين على أعلى مستوي من الكفاءة في جميع التخصصات الهندسية، مشيرا إلى أن الهيئة تضم 6306 موظفين وعاملين، منهم 3003 مهندسين، منهم 150 دكتورا مهندسا و40 مهندسا استشاريا و153 مهندسا حاصلا على ماجستير في الهندسة و74 مهندسا حاصلين على دبلومة في الهندسة.

وأكد نائب رئيس هيئة الأبنية التعليمية أن الهيئة شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الستة الأخيرة، مشيرا إلى أن عدد الفصول التي أنشأتها الهيئة منذ صدور قرار تاسيسها عام 1988 وحتى 30 يونيو 2014 بلغ 239 ألفا و32 فصلا تم إنشائها عبر 21 ألفا و110 مشاريع، فيما تم بناء 72 ألفا و444 فصلا خلال السنوات الستة الأخيرة من خلال 4 آلاف و751 مشروعا.

وتابع "كانت أقصى إمكانيات الهيئة هو إقامة 7 آلاف فصل في العام، الآن صار بإمكاننا التصميم والإشراف على تنفيذ 30 ألف فصل في السنة".

وواصل: "الهيئة حاليا تؤسس 23 فصلا جديدا للتعليم كل يوم وتطور 12 فصلا يوميا، وفى 6 سنوات تم الانتهاء من بناء 150 ألف فصل، كما تم تجهيز 9200 معمل مدرسى فى 6 سنوات، كما طال التطوير المدراس الفنية ، إذ يتم تطوير وتجهيز 3 مدارس بشكل يومي، مما أنتج تطوير 6000 مدرسة تعليم فنى على أعلى مستوى، كما أن هناك 3 مدارس تحصل على شهادة الاعتماد والجودة، وقد حصلت 3424 مدرسة فنية على شهادة الاعتماد والجودة، كما تم إنشاء 15 مدرسة للمتفوقين بمقاييس عالمية وجاري تنفيذ 4 مدارس أخرى ليكون إجمالي مدارس المتفوقين 19 مدرسة في 18 محافظة.

وأكد نائب رئيس هيئة الأبنية التعليمية أن إنشاء المدارس اليابانية في مصر كان يمثل تحديا كبيرا لمهندسي الهيئة، ولكن تم تصميم هذه المدارس في وقت قياسي وبشكل أذهل الخبراء اليابانيين أنفسهم.



وقال المهندس نير حمدي إن هيئة الأبنية التعليمية تفتخر بقدرتها على ضبط الجودة في تشييد المدارس وتمكنت من وضع رقم تعريفي لكل مدرسة، وهو ما يعد مثل بطاقة شخصية تحوي البيانات الكاملة لكل مدرسة، كما أنها صارت محل ثقة جميع الجهات في مصر، ولهذا تلجأ إليها جهات كثيرة للاستفادة من خبرتها في التصميم والإشراف على التنفيذ.

وأضاف أنه يتم زيادة الاعتمادات دائما حتى يمكن خفض الكثافات في الفصول، وبناء مدارس جديدة في المناطق التي تحتاج إلى مدارس مشيرا إلى أنه وبرغم ظروف فيروس كورونا المستجد، إلا أن هيئة الأبنية التعليمية كانت تعمل على قدم وساق وتتخذ جميع الإجراءات الاحترازية من أجل خفض الكثافات، كما أنه تم طرح 15 ألف فصل جديد وفي انتظار الترسية، وتم الانتهاء من فصول جديدة سوف تدخل الخدمة في أول العام الدراسي المقبل.

من جانبه أشاد أمين عام النقابة لواء مهندس محمود مغاوري بالمستوى العلمي والمهني والتقني الذي وصلت إليه هيئة الأبنية التعليمية، وسلم درع النقابة للواء مهندس يسري عبدالله رئيس هيئة الابنية التعليمية، وبدوره سلم اللواء مهندس يسري عبدالله درع الهيئة لأمين عام نقابة المهندسين.

وضم وفد النقابة الدكتور مهندس محمد اليماني رئيس شعبة الهندسة الكهربائية والدكتور مهندس معتز طلبة رئيس الشعبة المعمارية، ومن الشعبة المدنية المهندسون أحمد درويش وحسين منصور وخالد توكل ووليد فؤاد ومحمد الحسيني ومنال السيد والدكتور محسن الأمير والاستشاري عادل موريس ومايكل جرجس، ومن الشعبة المعمارية المهندسون محمد حسنين ومحمد حمودة وياسمين الموجي ومحمود العربي ومن شعبة الهندسة الكيميائية المهندس مهاب محمد برعي ، والمهندس خليفة عمر حسنين مدير نادي المهندسين بحلوان.