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الوطنية للصحافة تكرم الصحفيين المتميزين في تغطية انتخابات الشيوخ

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الوطنية للصحافة تكرم الصحفيين المتميزين في تغطية انتخابات الشيوخ
الوطنية للصحافة تكرم الصحفيين المتميزين في تغطية انتخابات الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، تكريم مجموعة من الصحفيين غدًا، الثلاثاء، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

تعقد احتفالية التكريم بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك للذين تم اختيارهم من قبل لجنة تقييم وتطوير الأداء المهني برئاسة الدكتورة فاطمة سيد أحمد بشأن الأداء الصحفي المتميز أثناء انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

يأتي التكريم في إطار خطة الهيئة الوطنية للصحافة لدعم وتشجيع شباب الصحفيين.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 