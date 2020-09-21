نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآثار توضح حقيقة الصورة المنسوبة لمتحف يوناني في المقال التالي
وأكد عثمان أن هذا إدعاء عار تماما من الصحة وان هذه الصورة غير موجودة متحف أو أثر مسجل بجمهورية مصر العربية، موضحا ان هذه الصورة لكاتدرائية باليرمو في مدينة صقلية بايطاليا.
وناشد مؤمن عثمان مستخدمي ومرتادي مواقع التواصل الإجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
و هذا هو الرابط الخاص بموقع كاتدرائية باليرمو ومنشور به الصورة.
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