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الآثار توضح حقيقة الصورة المنسوبة لمتحف يوناني

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الآثار توضح حقيقة الصورة المنسوبة لمتحف يوناني
الآثار توضح حقيقة الصورة المنسوبة لمتحف يوناني

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآثار توضح حقيقة الصورة المنسوبة لمتحف يوناني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن الصورة التي تم نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي منسوبة مرة للمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، ومرة أخرى لمتحف الإسكندرية القومي، وتوضح حدوث تشوه فى إحدى حوائطة لمرور كابل تكييف، داخل الزخارف، لا تمت بصلة لأي من المتحفين.

وأكد عثمان أن هذا إدعاء عار تماما من الصحة وان هذه الصورة غير موجودة متحف أو أثر مسجل بجمهورية مصر العربية، موضحا ان هذه الصورة لكاتدرائية باليرمو في مدينة صقلية بايطاليا.

وناشد مؤمن عثمان مستخدمي ومرتادي مواقع التواصل الإجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

و هذا هو الرابط الخاص بموقع كاتدرائية باليرمو ومنشور به الصورة.

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