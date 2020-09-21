وفد من نقابة المهندسين يزور هيئة الأبنية التعليمية

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أحمد جودة - القاهرة - قام وفد من نقابة المهندسين، بزيارة هيئة الأبنية التعليمية اليوم الإثنين، برئاسة اللواء مهندس محمود مغاوري أمين عام نقابة المهندسين، والمهندس محمد ناصر أمين صندوق النقابة، والمهندس هشام أبو سنه رئيس نقابة القاهرة، والمهندس الإستشاري أحمدرمزي رئيس شعبة الهندسة المدنية.

تفقد وفد النقابة العمل داخل إدارات الهيئة، واطلع على الدور الذي يقوم به مهندسو الهيئة في تخطيط وتصميم والإشراف على تشييد مدارس مصر، وطالع أحدث الاساليب المعمارية والإنشائية وطرق ضبط الجودة التي تتبعها الهيئة في جميع ما تنشئه من مدارس.

كان في استقبال وفد النقابة، اللواء يسري عبد الله، مدير هيئة الأبنية التعليمية، الذي أشاد بدور النقابة في تطوير مهنة الهندسة ورعاية المهندسين، مؤكدا على اعتزازه بإنتمائه لمهنة الهندسة ولنقابة المهندسين، مشيرا إلى أن الهندسة هي القاطرة التي تقود عجلة التنمية والعمران في مصر.

واستعرض اللواء المهندس نير حمدي نائب رئيس هيئة الأبنية التعليمية، قدرات وإمكانيات الهيئة في التصميم والإشراف على تنفيذ مدارس مصر، مشيرا إلى أن الهيئة تعتمد في عملها علي التخطيط العلمي الدقيق سواء في اعداد الدراسات أو تصميم والإشراف على تشييد المدارس، مستعينة بأحدث التكنولوجيا.

وأوضح أن الهيئة تتولى إلى جانب تشييد المدارس مسئولية تصميم التجهيزات اللازمة للعملية التعليمية، واصلاح وصيانة الأجهزة والمعدات الفنية والمعملية، إضافة إلى توثيق جميع البيانات الإنشائية والمعمارية الخاصة بكل مدرسة في مصر.

وقال نائب رئيس هيئة الأبنية التعليمة، إن الهيئة تفتخر بما لديها من مهندسين على أعلى مستوي من الكفاءة في جميع التخصصات الهندسية، مشيرا إلى أن الهيئة تضم 6306 موظفا وعاملا،منهم 3003 مهندس، منهم 150 دكتور مهندس و40 مهندس استشاري و153 مهندس حاصل على ماجستير في الهندسة و74 مهندسا حاصلين على دبلومة في الهندسة.

وأكد نائب رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أن الهيئة شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الستة الأخيرة مشيرا إلى أن عدد الفصول التي أنشأتها الهيئة منذ صدور قرار تاسيسها عام 1988 وحتى 30 يونيو 2014 بلغ 239 ألفا و32 فصلا تم إنشائها عبر 21 ألف و110 مشروع، فيما تم بناء 72 ألف و444 فصل خلال السنوات الستة الأخيرة من خلال 4 ألاف و751 مشروع.