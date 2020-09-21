صور .. محافظ الفيوم يستقبل أحد العائدين من ليبيا بعد تحريره من الميليشيات

وخلال لقاءه بالشاب العائد من ليبيا بصحبة والده، أعرب محافظ الفيوم، عن خالص تهانيه القلبية بعودته سالما إلى أرض الوطن، مؤكدا أن الدولة لا تنسى أبنائها، ولا تتهاون فى حقوق المغتربين، كما تحرص على توفير حياة كريمة وفرص عمل لهم، بعيدا عن مخاطر الهجرة غير الشرعية.
وعرض المحافظ، على الشاب إقامة مشروع يُعين الأسرة على مواجهة متطلبات الحياة، ووجه مسؤول مبادرة "مشروعك"، باتخاذ الإجراءات اللازمة وتيسير إقامة مشروع مناسب لأسرة الشاب، كما وجه بتوفير فريق من الدعم النفسى لعقد جلسة مع الشاب مصطفى، لعلاج الأضرار النفسية الناجمة عن عملية الاختطاف بدولة ليبيا.
فيما أعرب الشاب مصطفى حشمت، عن شكره وتقديره للقيادة السياسية، وللمخابرات العامة، على الجهود المبذولة لإعادته سالما إلى مصر، كما أعرب عن تقديره لاستقبال محافظ الفيوم.
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