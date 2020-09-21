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رئيس جامعة الأزهر : نشارك بمشاريع إنتاجية تساعد فى القضاء على البطالة

أخبار مصرية أ ش أ 2020-09-21 17:38 تبليغ
رئيس جامعة الأزهر : نشارك بمشاريع إنتاجية تساعد فى القضاء على البطالة
رئيس جامعة الأزهر : نشارك بمشاريع إنتاجية تساعد فى القضاء على البطالة
أكد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر أن فوز فريق إيناكتس جامعة الأزهر، وتفوقه فى مجال ريادة الأعمال، يبعث برسالة إلى العالم أجمع بأن طلاب الجامعة نماذج وطنية مضيئة تسهم فى بناء الوطن من خلال مشاريع إنتاجية تساعد فى القضاء على البطالة، ورفع المستوى الاقتصادى، والقضاء على التلوث البيئى.

ووجه المحرصاوى -خلال لقاء موسع عقده اليوم الاثنين حضره الدكتور مصطفى عبدالغنى، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، وضم عمداء كليات فرع البنات، واستضافته كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة- الشكر لجميع الوزرات والمؤسسات التى حرصت على استقبال طلاب وطالبات فريق "إيناكتس جامعة الأزهر" وتكريمهم؛ تأكيدًا على أن هذه النماذج الشابة قامت بتمثيل مشرف باسم مصر ومؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وطالب رئيس جامعة الأزهر بتفعيل عقد مجالس كليات للطلاب والطالبات بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، كما وجه بتنظيم لقاء مفتوح مع الطلاب والطالبات، خلال الفترة المقبلة.

وفى إشارة إلى حرص إدارة الجامعة على تشجيع البحث العلمى والتميز فى هذا المجال، لفت فضيلته إلى أن الجامعة كانت قد خصصت مكافاة 100 ألف جنيه لمن يقوم بالنشر العلمى فى مجلتى "النيتشر" و"الساينس".

وتأكيدًا على ريادة الجامعة وتميزها فى العلوم العملية كما تميزت على مدار تاريخها، أشار رئيس الجامعة إلى أن 18 كلية بالقاهرة والأقاليم حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

وأشار المحرصاوى إلى دور جامعة الأزهر المجتمعى، منوها بتضافر الجهود مع مؤسسات الدولة فى مواجهة أزمة جائحة ، مشددًا على إدارات الكليات بالاستمرار فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة.

وقال إن الجامعة تقوم برفع كفاءة المدن الجامعية لتوفير بيئة صحية ومناسبة لأبنائها وبناتها من الطلاب والطالبات، مؤكدًا أن إدارة الجامعة تنتهج فلسفة محكمة فى اتخاذ قراراتها تراعى خلالها مصلحة جميع منسوبيها والمصلحة العامة.

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