فيديو .. عوض تاج الدين : الأدوية العشبية لعلاج كورونا تعالج أعراض فقط

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، الأدوية العشبية تعالج أعراض وليس هناك ما يؤكد أنها تعالج أمراض.
وعن موافقة منظمة الصحة العالمية لإجراء تجارب سريرية للأدوية العشبية لعلاج كورونا، قال: "الموافقة لا يعنى الاعتراف بالاختبارات، خصوصًا وأنه يجب أن تعلن جهة علمية نتيجة التجارب".
وأوضح أن كل الجهات فى مصر أعلنت مرارا وتكرارا الحذر والترقب من كورونا حتى نمر من هذه المرحلة، مؤكدًا أن جميع الجهات متابعة حتى تستقر الأمور.
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