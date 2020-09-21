حقيقة حدوث تشوهات بـ حوائط المتحف اليوناني ومتحف الإسكندرية القومي

أكد السيد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، أن ما نشر من صور على مواقع التواصل الاجتماعي للمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية ولمتحف الإسكندرية القومي بحدوث تشوه فى إحدى حوائطه لمرور كابل تكييف، داخل الزخارف، بأنه غير صحيح.

وأوضح في بيان أن هذه الصورة لا تمت بصلة إلى المتحف اليوناني الروماني او متحف الإسكندرية القومي ولا أي متحف أو أثر مسجل بجمهورية مصر العربية، موضحا أن هذه الصورة لكاتدرائية باليرمو في مدينة صقلية بإيطاليا.

وناشد مؤمن عثمان مستخدمي ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.