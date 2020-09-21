نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولى اجتماعات لجنة إدارة أعمال الغرفة السياحية بتشكيلها الجديد في المقال التالي
وبدأت اللجنة أعمالها بتوجيه الشكر للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على جهوده الدؤوبة والمخلصة للنهوض بصناعة السياحة وعلى ثقته في اختيار أعضاء اللجنة لإدارة الغرفة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها القطاع السياحي.
كما وجهت اللجنة الشكر أيضا إلى مجلس الإدارة السابق برئاسة حسام الشاعر على المجهودات الكبيرة والملموسة في مختلف الملفات الهامة بالغرفة والتي أشادت بها لجنة إدارة الأعمال.
وتطرقت اللجنة لعدد من الموضوعات ومنها إعادة تشكيل اللجنة المشتركة للطيران APJC لتتكون من، هشام أمين عضو لجنة تسيير الأعمال – رئيس اللجنة، أماني فؤاد شركة أكسيل ترافيل، محمد نوفل شركة أطلس ترافيل، آية الله فؤاد شركة بلو سكاي ترافيل، محمد نصير شركة استرا ترافيل، عبد العزيز محمود حافظ شركة جراند تورز، مع توجية الشكر للأعضاء السابقين في اللجنة، مع الإبقاء على تشكيل مجالس إدارة فروع الغرفة كما هي مع تغيير المسمى الى لجان تسيير أعمال الفروع، واستكمال ملف تطوير ميكنة كافة أعمال وخدمات الغرفة مما ييسر ويسهل عمل الشركات، والبدء فورًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز مشروع أرض 6 أكتوبر، والتأكيد على تقديم كامل الدعم لملف تطوير البوابة المصرية للعمرة.
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