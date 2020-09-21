نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة من هيئة الأرصاد الجوية بشأن طقس الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن نسبة الرطوبة تعود تدريجيًا الي معدلاتها الطبيعية، مما يحسن من حالة الطقس بشكل عام.

طقس غدا الثلاثاء:

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدًا الثلاثاء طقس مائل الحرارة وطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وفيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.

وتكون أبرز الظواهر الجوية غدا الثلاثاء والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط الامطار على بعض المناطق من السواحل الشماليه الغربيه (بنسبة ٣٠%) وعلى بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر(بنسبة ٢٠%)، كما تكون الرياح نشطة علي السواحل الغربية وجنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة.

طقس يوم الاربعاء المقبل:

وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم الأربعاء المقبل يشهد طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية فيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة الظواهر الجوية يوم الاربعاء المقبل، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة الرياح نشطة علي السواحل الغربية وجنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة.

طقس يوم الخميس المقبل:

وأشارت الهيئة الي أن البلاد تشهد طقس يوم الخميس المقبل معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية بينما يكون مائل للحراره علي شمال وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية يوم الخميس المقبل، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة الرياح نشطة علي السواحل الغربية وجنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:

وتسجل درجات الحرارة غدا الثلاثاء بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 30.

وتبلغ درجات الحرارة يوم الأربعاء المقبل بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 30.

وفيما يخص درجات الحرارة الخميس المقبل بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 30.