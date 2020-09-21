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الآثار : الصورة المنتشرة على السوشيال لكاتدرائية باليرمو وليست بالإسكندرية

أخبار مصرية أ ش أ 2020-09-21 19:16 تبليغ
الآثار : الصورة المنتشرة على السوشيال لكاتدرائية باليرمو وليست بالإسكندرية
الآثار : الصورة المنتشرة على السوشيال لكاتدرائية باليرمو وليست بالإسكندرية
نفى مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، صحة الصورة التى تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، والمنسوبة مرة للمتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية، ومرة أخرى لمتحف الإسكندرية القومى، وتوضح حدوث تشوه فى إحدى حوائط المتحف لمرور كابل تكييف داخل الزخارف.

وأكد عثمان، فى تصريح اليوم الاثنين، أن هذه الصورة لا تمت بصلة إلى المتحف اليونانى الرومانى أو متحف الإسكندرية القومى ولا أى متحف أو أثر مسجل بجمهورية مصر العربية، كاشفا أن هذه الصورة لكاتدرائية باليرمو فى مدينة صقلية بإيطاليا.

 

وناشد مؤمن عثمان مستخدمى ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى بضرورة توخى الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتى قد تؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب المواطنين.

وأشار إلى الرابط الخاص بموقع كاتدرائية باليرمو ومنشور به الصورة المقصودة، ويمكن الدخول إليه بالضغط هنا.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 