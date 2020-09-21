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هبة عبدالعزيز: تعيين مديرة للنيابة الإدارية بأسوان ترجمة لتمكين السيدات

أخبار مصرية فهمى غالى 2020-09-21 18:24 تبليغ
هبة عبدالعزيز: تعيين مديرة للنيابة الإدارية بأسوان ترجمة لتمكين السيدات
هبة عبدالعزيز: تعيين مديرة للنيابة الإدارية بأسوان ترجمة لتمكين السيدات
أشادت الكاتبة الصحفية هبة عبدالعزيز، مديرة وحدة المرأة وقضايا المجتمع بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، بتعيين المستشارة هبة محمود، مديرًا للنيابة الإدارية بأسوان القسم الأول.

وقالت عبدالعزيز، فى تصريح لها، اليوم الإثنين، إن المستشارة هبة محمود، تعد أول سيدة تتولى هذا المنصب فى تاريخ مصر، مؤكدة أن القرار يترجم كيف أن مصر ماضية قدما فى تطبيق استراتيجية 2030 لتمكين المرأة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت أن المرأة المصرية تعيش الآن فترة من أزهى الفترات فى تاريخها، وخصوصا على مستوى التمكين السياسى، وذلك بفضل دعم القيادة السياسية.

وأشارت إلى أن القيادة السياسية الحالية تدعم التمكين السياسى للنساء بقوة لتمنحها مصادر القوة لتكون عنصرا فعالا ومؤثرا فى عملية صنع القرار، كما تدعم كذلك تعزيز قدرتها فى المشاركة السياسية من خلال المشاركة فى أنشطة المنظمات السياسية والشعبية والنقابات المهنية ومكاتبها الإدارية، لتصل إلى مواقع اتخاذ القرار فى المجتمع، أو إلى مراكز صنع القرار ووضع السياسات.

وأوضحت أن المستشارة هبة محمود، لم تأت فجأة ولكنها تدرجت حتى وصلت إلى هذا المنصب بفضل المناخ الملائم فى مصر، فهى حاصلة على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة أسيوط سنة 1996، وكانت أول سيدة تعين بالنيابة الإدارية من أبناء محافظة أسوان عام 1997.

وتابعت أنها تدرجت فى مسيرتها المهنية حيث عملت بنيابات أسوان والأقصر، ثم مكتب فنى أسوان عام 2015، وتمت ترقيتها لدرجة نائب رئيس هيئة، واعتبارا من اليوم أصبحت مديرًا للنيابة الإدارية بأسوان القسم الأول.

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