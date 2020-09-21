صور.. المصريين الأحرار يختتم فعاليات تسجيل المواطنين على بوابة مصر الرقمية

جاء ذلك تيسيرًا على المواطنين والتوعية بأهمية التحول الرقمى والميكنة وايجاد حلول لجميع المشاكل ومنها التموينية، وفق توجيهات الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، وإشراف موريس عدلى، أمين الحزب بقسم عين شمس، وحضور ريمون ناجى، مدير المركز الإعلامى للحزب، ومشاركة أعضاء هيئة المكتب.
وبدأت الفعاليات بمحاضرة تعريفية ألقاها عمرو نظيف، مسؤول التوثيق فى مشروع التحول الرقمى والميكنة، لحل أزمة المواطنين فى التموين، واستهدفت نشر الوعى والاهتمام بمواكبة مراحل التطوير.
كما ساعدت الأمانة فى تسجيل بيانات المواطنين على البوابة الرقمية وتقديم الخدمات التموينية "بدل فاقد - بدل تالف - فصل اجتماعى - نقل بين المحافظات" وخدمات حكومية مميكنة.
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