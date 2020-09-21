وأضاف الخشاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الوزارة حذرت من قبل من التعدى بالبناء أو الردم لمنطقة طرح النهر، حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة.
وأوضح أنه تم التحذير من فترة من ارتفاع منسوب المياه والذى قد يغرق بعض الأماكن التى تعتبر حرم نهر النيل، وتم توجيه تحذير لـ13 محافظة على نهر النيل بهذا الشأن حتى لا يحدث أى ضرر.
وأكد أن الوزارة تتابع السد العالى ثانية بثانية، من أول وصول المياه حتى تصريفها، مضيفًا: "السد العالى آمن وحامى مصر من الأخطار".
وعن حجم التعديات على نهر النيل، قال: "حملة إنقاذ نهر النيل منذ 2015 حتى الآن أزالت 56 ألف حالة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. الرى : السد العالى آمن ونتابعه ثانية بثانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.