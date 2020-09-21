وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن من يريد تدمير مصر وإعادتها للفوضى يستحق الإعدام، مؤكدًا أن الفوضى لن تحدث مرة أخرى.
وأوضح أن الإخوان لن يستطيعوا إسقاط مصر، مضيفًا: "الإخوان دفعوا ملايين الدولارات عشان يخرج كام نفر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. أحمد موسى يدشن هاشتاج الشعب يريد إعدام الإخوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.