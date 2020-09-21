مدحت شلبى على أون تايم سبورتس

تعلن قنوات أون تايم سبورتس برئاسة الأستاذ ايمن سالم عن انضمام الكابتن مدحت شلبى إلى صفوف مقدمى البرامج و المعلقين على المباريات وذلك أضافة الى كوكبة نجوم القنوات الرياضية بمجموعة المتحدة للخدمات الأعلامية و صرح المهندس حسام صالح المتحدث بإسم المتحدة أن انضمام الكابتن مدحت شلبى الى القنوات جاء بناء على النجاح الذى احرزته أون تايم سبورتس فى الفترة الماضية و كذلك استعدادها للمواسم الكروية القادمة . و أضاف صالح أن انضمام كابتن مدحت جاء بعد أن رفع الأستاذ زكى عبد الحميد عضو مجلس ادارة المجموعة تقريرا عن خطط القنوات الرياضية بالمجموعة بصفته مكلفا بذلك و الذى تضمن التوصية بإضافة كابتن مدحت و قد وافق مجلس ادارة المتحدة للخدمات الأعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسى على ذلك و تم التوقيع مع كابتن مدحت. هذا و تعلن أون تايم سبورتس خلال الساعات القادمة اسم البرنامج و تفاصيله

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