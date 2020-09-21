الحكومة: تنفيذ 146 مشروعا في شمال سيناء بتكلفة 4.8 مليار جنيه

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة شمال سيناء، في اجتماع عقده عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظة شمال سيناء، واللواء أشرف ربيع، مدير أمن شمال سيناء.

وخلال الاجتماع استجاب رئيس الوزراء لعدد من الطلبات التي عرضها المحافظ بما يدفع نحو استكمال المشروعات وخدمة أهالي شمال سيناء، وخاصة التي تتعلق بتوصيل المرافق لعدد من المشروعات والانتهاء من الأعمال المنفذة بها، وكذا حفر آبار جديدة لأغراض الزراعة والتنمية.

وخلال الاجتماع، أشار المحافظ إلى المشروعات التي تم تنفيذها بالمحافظة خلال الفترة من 2018 – 2020، بواقع 146 مشروعًا بتكلفة 4.8 مليار جنيه، في القطاعات الخدمية والتنموية المختلفة.

ولفت المحافظ إلى أنه خلال الفترة من 2018 – 2020، تم إنشاء 2608 وحدات إسكان اجتماعي بتكلفة 400 مليون جنيه، في كل من العريش وبئر العبد والحسنة ونخل، وفي قطاع الإسكان أيضا تمت إعادة تأهيل 26 عمارة بحي المساعيد بمدينة العريش، أمّا فيما يتعلق بقطاع المرافق فقد تم الانتهاء بالكامل من مشروع تطوير ورفع كفاءة شبكة مياه العريش، بتكلفة 866 مليون جنيه، وكذا تم الانتهاء من مشروع تطوير رافع الصفا (ضمن مشروع التطوير القديم)، بقيمة 50 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى أنه منذ عام 2013 تم الانتهاء من وجار تنفيذ إنشاء 8 محطات تحلية مياه البحر بتكلفة 565 مليون جنيه، منها 4 مشروعات ممولة من الموازنة العامة للدولة وهي محطات : مدينة رفح بقدرة65000م3/يوم، ومحطة تحلية مياه البحر بأبوشنار برفح بطاقة 5000م3/يوم، ومحطة تحلية السكادرة 1بقدرة 5000 م3/يوم، ومحطة تحلية السكادرة 2.