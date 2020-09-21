ننشر مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد (مستندات)

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أحمد جودة - القاهرة - عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم ١٥٥ الخاصة بالمصروفات الدراسية للمدارس الحكومية حيث تم تعميمه علي مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني على مستوى المحافظات اليوم الاثنين. وقال المنشور، إن من رياض الاطفال حتي الصف الثالث الابتدائي بمبلغ ٣٠٠ جنيها ومن الصف الرابع الابتدائي هاي الصف الثالث الاعدادي بمبلغ ٢٠٠ جنيه. وأوضح القرار الوزاري أن من الصف الاول الثانوي حتي الصف الثالث الثانوي بمبلغ ٥٠٠ جنيه وصفوف التعليم الثانوي الفني بكافة انواعه وسنواته ٢٠٠ جنيه.

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