نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي تعلن مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة حتى مساء الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بيانا اليوم الاثنين، أعلنت خلاله مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساء غدٍ الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الجاري، وذلك بعد أن كان مقرر له مساء اليوم الاثنين.

وأوضحت الوزارة أن قرار مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة يأتى في إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب، الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، بالإضافة إلي إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب الذين حصلوا علي زيادة درجات نتيجة التظلمات التي تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقي الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ومن ثما إعلان النتائج.

وطالبت الوزارة أبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، أو الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم، بالالتزام بالموعد المحدد.​