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الأوقاف تنشر أسماء المعتمدين على بند التحسين المالى خطباء مكافأة

أخبار مصرية فهمى غالى 2020-09-21 21:02 تبليغ
الأوقاف تنشر أسماء المعتمدين على بند التحسين المالى خطباء مكافأة
الأوقاف تنشر أسماء المعتمدين على بند التحسين المالى خطباء مكافأة

للاطلاع على الأسماء اضغط هنا.

ودعت الوزارة، فى بيان لها، الخطباء المذكورة من محافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والشرقية وبنى سويف" للاجتماع مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يوم الخميس المقبل، الساعة 12 ظهرًا بديوان عام وزارة الأوقاف لبحث مزيد من التعاون والاستفادة بجهود من تسمح ظروفه منهم في الأعمال الدعوية والبحثية بالوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأوضحت أنه سيتم تحديد مواعيد لاحقة لمن هم من باقى المحافظات تباعًا.

 

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