للاطلاع على الأسماء اضغط هنا.
ودعت الوزارة، فى بيان لها، الخطباء المذكورة من محافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والشرقية وبنى سويف" للاجتماع مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يوم الخميس المقبل، الساعة 12 ظهرًا بديوان عام وزارة الأوقاف لبحث مزيد من التعاون والاستفادة بجهود من تسمح ظروفه منهم في الأعمال الدعوية والبحثية بالوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
وأوضحت أنه سيتم تحديد مواعيد لاحقة لمن هم من باقى المحافظات تباعًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف تنشر أسماء المعتمدين على بند التحسين المالى خطباء مكافأة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.