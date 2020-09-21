الرى تنفى حدوث غرق ببعض المحافظات النيلية

أهابت وزارة الموارد المائية والرى، بالجميع عدم نشر أية أخبار إلا بعد الرجوع للوزارة، بعد نشر أخبار عن غرق بعض المحافظات النيلية، مؤكدة أنها تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية المناسبة بالتنسيق مع المحافظات المعنية للتعامل مع الفيضان للحفاظ على الأرواح والممتلكات.





وأكدت الوزارة، فى بيان لها، اليوم الإثنين، أن التحذيرات تخص من يقوم بالزراعة على أراضى طرح النهر، والتى تُعتبر جزء من مجرى نهر النيل دون غيرهم، مهيبة بالمواطنين احترام القوانين التى تُنظم التعامل مع مجرى نهر النيل وفرعيه ومنافعهم، والالتزام بالإجراءات التى تتخذها الوزارة، فى ظل الزيادة الملحوظة للتعديات على مجرى النهر خلال السنوات الماضية، والتى تتصدى لها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. وفيما يخص المناطق المتأثرة بارتفاع المناسيب قالت: "هى مناطق معروفة داخل المجرى والقطاع المائى، ويتم زراعتها بالمخالفة، ومعتاد غمرها بالمياه مثلما حدث العام السابق، وكذلك الأسابيع الماضية، ومن المحتمل أن يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الحالى".

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