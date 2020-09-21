فيديو .. والد محمد على : ابنى مريض شهرة ولو أعرف إنه هايعمل كده كنت دبحته

طالب على عبدالخالق، والد المقاول الهارب محمد على، تعديل اسم ابنه إلى محمد الخائن وليس محمد على، مؤكدًا أنه تبرأ منه لأنه عاق لأهله وبلده، مضيفًا: "أنا 100 مرة حذرته لأنه مريض شهرة، كان بيدفع 27 مليون فى فيلم عشان ينكتب اسمه".





وأضاف عبدالخالق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين: "أنا لو أعرف إنه هيعمل كده كنت دبحته، أنا أبويا كان بيقولى الفرع المايل فى الشجرة اقطعه عشان الشجرة تعيش". وأوضح أنه عقب سفر ابنه إلى برشلونة لعمل فيلم تغيرت تصرفاته، مضيفًا: "بقى غير طبيعى ومعدش يهتم بولاده، وغدر بينا وبفلوس أخوه، والله ده إنسان حاقد". وأشار إلى أنه يتمنى أن يتم القبض عليه ويراه متكتفا، مضيفًا: "أنا بعتله رسالة فى 2018 وحذرته".

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