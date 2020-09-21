والد المقاول الهارب: اسمه «محمد الخائن».. وابني مريض شهرة

قال على عبد الخالق والد الهارب محمد على، إن ابنه اسمه "محمد الخائن"، مردفاً: "بلاش محمد على لأنى متبرأ منه قلبا وقالبا". وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى: "دا واحد عاق لى ولأهله وبلده و100 مرة حذرته دا إنسان مريض شهرة، وإنسان وضيع"، مردفاً: "دلوقت بيتكلم بفلوسه اللى عملتهاله الدولة".

وعلق الإعلامى أحمد موسى: "أنت معرفتش تربيه"، ويرد: "لو أعرف السلوك بتاعه ده كنت دبحته". وتابع والد الهارب محمد على: "كان بيعمل فيلم فى برشلونة، وفوجئت أنه بدأ يفكر يشتغل برة، قلتله بعد اللى أنت فيه والقصور دى، تصرفاته مش عاجبانى معادش يهتم ببيته وأولاده وغدر بينا".

واستكمل: "أخوه إبراهيم عامل مشروع الفرافرة، نجلى محمد الخائن سرق أموال شقيقه، دا سرق أموالى وأموال اليتامى، سرق حوالى 22 مليون جنيه وميجوش تمن بيت عنده"، مردفاً: "أقول لكل الناس دا إنسان فاشل ومريض شهرة، لو أمتلك نجلى لقتلته". وواصل: "نجلى محمد الخائن الذى يتحدث عن الغلابة هو سارق أموال اليتامى"، موضحاً أن نجله لم يكن له علاقات قبل سفره، ولكنه فضل 5 أشهر بعد سفره يفكر ينشئ مشروعا، وزوجته اشتكت منه ومن تصرفاته".

وذكر أن الهارب محمد على سافر ومعه مليارات، ولكنه مريض شهرة، ويدفع الملايين للظهور في الأفلام، وعمل فيلم بـ27 مليون جنيه، وارتمى في أحضان الجماعة الإرهابية من أجل الشهرة، مردفاً: "هو بيدفع للإخوان، الملايين اللى معاه راحت فين، دا معاه أصول بس بـ300 مليون جنيه غير السيولة، يوم ما غادر مصر كان معاه نصف مليار جنيه، دا لا مقتنع بحاجة ولا عنده فكرة عن أى حاجة، بيقول أى حاجة فى أى حاجة، دا إنسان فاضى جدا لا ليه فى سياسة ولا معارضة، شتم قنوات المعارضة والناس كلها".

وأكد أنه لا ينام من تصرفات نجله محمد الخائن، متابعا: "حطنا فى حاجة لا أسلوبنا ولا أخلاقنا ولا تربيتنا، دا واحد عاق، نفسى يتجاب قبل ما يموت وأشفى غليلى، السنتين دول شوفنا فيهم دمار، نفسى يجى متكتف، بعتله رسالة وقلتله إحساسى إنك داخل في نفق مظلم واحتفظ بالرسالة دى"، مردفاً: "كلمنى من حوالى شهرين وقالى أنا نادم من اللى عملته وشتم على اللى حواليه وأنهم ضحكوا عليه".