التنمية المحلية: إنهاء 153 مشروعا متعثرا بالمحافظات وجار استكمال 266 أخرى

تسعى الدولة جاهدة لاعادة احياة المشروعات المتعثرة التى توقفت منذ سنوات وخاصة المشروعات المرتبطة ارتباطا وثيقا بحياة المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية وخاصة مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة المتعثرة بالمحافظات، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنه تم التنسيق مع المحافظات لحصر المشروعات الممولة من الوزارات والجهات المركزية بالدولة، والتي تم البدء في تنفيذها من خلال هذه الجهات وتوقفت، وتم عرض هذه المشروعات على مجلس المحافظين بأكثر من جلسة لوضع حلول لهذه المشروعات.
وأوضحت الوزارة أنه تم التنسيق مع وزارة التخطيط لتمويل مجموعة من هذه المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018 / 2019 والعام المالي 2019 / 2020، حيث تم ضخ تمويل إضافي لـ 316 مشروعا متعثرا بمبلغ 7.5 مليار جنيه، وتم نهو عدد 153 مشروع منها وجار إستكمال 266 مشروعا منها حاليًا.
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