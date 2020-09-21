فيديو.. وزير التعليم: الدروس الخصوصية كالبناء المخالف الذى تحاربه الدولة

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن بعض مراكز الدروس ما زالت مفتوحة، معلقًا: "ولى الأمر اللى بياخد القرار، وقولنا كتير متودوش الولاد الدروس الخصوصية، لازم المتعلم يشارك فى العملية التعليمية، أما المتعلم السلبى مستنى حد يديه المعلومة فى بقة وكده بيبوظ".





وأضاف شوقى، خلال حواره مع برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، اليوم الإثنين، أن الطالب لن يستفيد من الدروس الخصوصية ولا يلوم إلا نفسه إذا ذهب إليها، معلقًا: "ميجيش يقول الوزارة جايبه الامتحان صعب". وأوضح أن الوزارة وضعت بدائل للدروس الخصوصية منها مجموعات التقوية ومنصات بث مباشر ومنصات دروس إلكترونية وفصول إفتراضية ومكتبة رقمية فيها جميع المصادر وقنوات تعليمية وكل ذلك تحت يد الطالب. وأشار إلى أن الدروس الخصوصية تعد بمثابة تعليم عشوائى لا يختلف كثيرًا عن البناء المخالف الذى تحاربه الدولة.

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