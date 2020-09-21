وأضاف شوقى، خلال حواره مع برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، اليوم الإثنين، أنه يتم وضع ضوابط مع جهات فى الدولة لتحديد الأدوار.
وأشار إلى أن وزارة التعليم كجهة تختص بالجزء الأكاديمى والتربوى، قائلا: "بنحب نطمئن الناس بنحل الموضوعات دى وهتأخد مننا 3 شهور مش قبل بدء العام الدراسى الجديد ومشى أمورك دلوقتى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم : الإعلان عن ضوابط إدارة المدارس الخاصة خلال 3 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.