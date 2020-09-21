التعليم تعلن مصروفات العام الدراسى الجديد والفئات المستثناة

وأشارت الوزارة، إلى أن المصاريف من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائى 300 جنيه، ومن الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى 200 جنيه، ومن الصف الأول الثانوى حتى الصف الثالث الثانوى 500 جنيه، وصفوف التعليم الثانوى الفنى بجميع أنواعه وأنظمته 200 جنيه.
واستثنت الوزارة بعض الفئات من دفع المصروفات ومنهم أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى، وأبناء المرأة المعيلة وأبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة، وطلاب حلايب وشلاتين.
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