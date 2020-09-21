أخبار عاجلة
أحمد عيد عبد الملك يهنئ غزل المحلة بالصعود للدوري الممتاز -
فوز الأهلي والزمالك على الصيد والغابة في دوري المرتبط لسيدات السلة -
المدير الفني لـ البنك الأهلي: مورينيو وسيموني مثلي الأعلى في التدريب.. فيديو -
رئيس نادي البنك الأهلي: وضعنا تجربة المقاولون أمامنا من أجل الصعود للممتاز.. فيديو -
مرتضى منصور يحسم الجدل حول مشاركة فرجاني ساسي بمباراة الرجاء -
عيد مرازيق: فريق البنك الأهلي واجه صعوبات كبيرة للصعود لـ الدوري الممتاز.. فيديو -
ميدو يطالب بدعم الرياضيين بـ متخصص نفسي -
بهاتريك نيمار .. البرازيل تعبر بيرو برباعية بتصفيات مونديال 2022 -
فوز الإكوادور وباراجواي على أوروجواي وفنزويلا في تصفيات مونديال 2022 -
ترامب يحاول اجتذاب أصوات النساء قبل الانتخابات الرئاسية -

البحوث الإسلامية : اقتباس كلمات الأغانى من الأحاديث لا يليق بمقام النبوة

أخبار مصرية أحمد حمدى 2020-09-21 23:12 تبليغ
البحوث الإسلامية : اقتباس كلمات الأغانى من الأحاديث لا يليق بمقام النبوة
البحوث الإسلامية : اقتباس كلمات الأغانى من الأحاديث لا يليق بمقام النبوة
قال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إنه تابع ما تم تداوله فى وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى، من اقتباس أغنية لـ بعض جمل من أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم .

وشدد المجمع فى بيان، اليوم الإثنين، أنه انطلاقًا من واجب النصيحة لله ورسوله وعامة المسلمين وخاصتهم، فإن مجمع البحوث الإسلامية يؤكد على أن الاقتباس من الحديث النبوى بجملة أو بعض جملة ليصبح جزءًا من أغنية، أمر لا يليق بمقام النبوة ولا مكانة الأنبياء - عليهم أفضل الصلاة والسلام- ولا يجوز شرعا لما قد يلابس أداء "الأغانى" ويلتصق بها من أمور تتنافى وجلال النبوة ومقدارها العظيم.

وأوصى مجمع البحوث الإسلامية، كافة المسلمين بعدم سماع هذه الأغانى أو التغنى بها أو ترويجها، وعليهم أن يعلموا أنهم مأمورون بتوقير هذا النبى العظيم "صلوات الله وسلامه عليه" وإعزازه، وإعلاء قدره ومقامه والبُعد بأحاديثه الشريفة عن ساحات التسلية واللهو .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البحوث الإسلامية : اقتباس كلمات الأغانى من الأحاديث لا يليق بمقام النبوة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 