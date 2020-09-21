وقالت الكنيسة فى بيان، اليوم الإثنين، إنه من المقرر أن يبدأ الاجتماع من الساعة السادسة والنصف، حتى السابعة مساءً "فقرة الترانيم" يليها عظة الأنبا يوأنس، من 7 وحتى 8 مساءً.
فيما يلى العظة، التسبحة، وذلك من الساعة الثامنة حتى التاسعة والربع مساءً.
وشددت الكنيسة على أهمية اتخاذ الحضور كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. عودة الاجتماع الأسبوعى للأنبا يؤانس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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