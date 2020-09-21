اللواء محمد إبراهيم الدويري: مصر تسير قدمًا في طريق التنمية والتقدم ولن تتوقف عند أي تشكيك

أكد نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية اللواء محمد إبراهيم الدويري أن مصر تسير قدمًا في طريقها نحو التنمية والتقدم، ولن تعبأ بأية عقبات مهما كانت، ولن تتوقف عند أي تشكيك مهما تكرر؛ فالإنجازات على الأرض تتحدث عن نفسها بكل وضوح، ولا ينكرها إلا أهل الشر.

وقال "الدويري" في تصريح اليوم الاثنين: "إن القيادة السياسية تعمل ليل نهار بكل جدية وتفان وإخلاص من أجل الوصول بمصر إلى آفاق أفضل في كل المجالات".

وأضاف: "أن سبعة آلاف عام من عمر مصر الحضارة لا يمكن أن تُنتج إلا دولة عظيمة بحجم مصر تستحق أن تكون لها مكانتها الكبيرة ووضعيتها الرفيعة بين الدول المتقدمة، وهذا هو الهدف الأسمى للرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتابع الدويري أن مصر لا تُعيد فقط كتابة التاريخ، ولكنها تُسابق الزمن لتكتب تاريخًا جديدًا يفخر به كل أبناء الوطن، فمصر تتحرك بكل قوة متوكلة على الله عز وجل ومؤمنة بقيمها وأهدافها ومعتمدة على دعم شعبها العظيم.

وأكد أن هذا الشعب سيظل هو الظهير الرئيسي للقيادة السياسية وللدولة المصرية كلها، وعندما يراهن الرئيس السيسي على هذا الشعب، فإن يعلم قيمة وعظمة ومعدن المصريين، وهذه هي طبيعتهم على مر التاريخ.

واختتم اللواء محمد إبراهيم الدويري تصريحه قائلًا: "إنه على يقين بأن شعب مصر العظيم هو دائمًا عند حُسن الظن، وسيكون الداعم الأكبر لجهود إعادة بناء الدولة المصرية الحديثة".