مصدر أمنى : لا صحة لما بثته قناة إخوانية عن اشتباكات بين الشرطة ومواطنين

وأكد المصدر أن ما تم ترديده من مزاعم فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، ويأتى فى إطار نهج الأبواق الإعلامية الموالية للجماعة الإرهابية لترويج الشائعات والأكاذيب بهدف إثارة الرأى العام.

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