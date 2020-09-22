الداخلية تكذب إعلام الإخوان وتنفي حدوث اشتباكات في منفلوط

نفى مصدر أمنى ما تم إذاعته بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية وزعمت خلاله حدوث اشتباكات بين قوات الشرطة وعدد من المواطنين بمدينة منفلوط بأسيوط. وأكد المصدر أن ما تم ترديده من مزاعم فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً .. ويأتى فى إطار نهج الأبواق الإعلامية الموالية للجماعة الإرهابية لترويج الشائعات والأكاذيب بهدف إثارة الرأى العام

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